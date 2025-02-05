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Трамп рассказал о переговорах с Россией и Украиной

НЬЮ-ЙОРК, 5 фев — РИА Новости. США ведут «очень конструктивные переговоры» с РФ и Украиной об урегулировании украинского конфликта, утверждает президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», — сказал американский президент в ходе совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп говорил, что желает «немедленно» встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.

Трамп Дональд