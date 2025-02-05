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Чиновницу в Хабаровском крае уволили в связи с утратой доверия

Установлено, что муниципальная служащая действовала в интересах своей матери.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае по результатам прокурорской проверки муниципальная служащая уволена в связи с утратой доверия, сообщает ИА AmurMedia.
Прокуратура Хабаровского района Хабаровского края провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что муниципальная служащая администрации сельского поселения «Село Некрасовка», действуя в интересах своей матери, препятствовала участию иных лиц на торгах по продаже земельного участка.

Зная, что в аукционе участвует ее мать, о возникшей личной заинтересованности женщина не сообщила, мер по урегулированию конфликта интересов не приняла.

Помимо этого, при проведении торгов администрацией размещена противоречивая информация о порядке проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи.

По результатам рассмотрения заявки от единственного участника земельный участок продан матери муниципальной служащей.

Прокурор внес главе администрации района представление. Однако женщина не была уволена, к ней применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. В последующем трудовые отношения прекращены по ее собственному желанию.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием об изменении формулировки увольнения в связи с утратой доверия.

Решением Хабаровского районного суда требования надзорного ведомства удовлетворены.
По иску прокурора земельный участок возвращен в муниципальную собственность.