Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отменил эмбарго на поставки оружия Израилю

Это решение направлено на укрепление военной помощи Израилю.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил о снятии эмбарго на поставки оружия Израилю, которое было введено предыдущей администрацией и оценивалось более чем в один миллиард долларов.

На пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Трамп подчеркнул, что это решение направлено на укрепление военной помощи Израилю.

Премьер-министр Нетаньяху, в свою очередь, высоко оценил действия Трампа, назвав его величайшим другом Израиля среди всех президентов США. Он выразил благодарность за признание Иерусалима столицей Израиля и перенос американского посольства в этот город.

Ранее Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа. По его словам, данная территория «не пригодна для жизни». Трамп также выразил мнение, что население Газы следует «переселить».