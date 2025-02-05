Трамп отменил эмбарго на поставки оружия Израилю

Президент США Дональд Трамп объявил о снятии эмбарго на поставки оружия Израилю, которое было введено предыдущей администрацией и оценивалось более чем в один миллиард долларов.
На пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Трамп подчеркнул, что это решение направлено на укрепление военной помощи Израилю.
Премьер-министр Нетаньяху, в свою очередь, высоко оценил действия Трампа, назвав его величайшим другом Израиля среди всех президентов США. Он выразил благодарность за признание Иерусалима столицей Израиля и перенос американского посольства в этот город.
Ранее Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа. По его словам, данная территория «не пригодна для жизни». Трамп также выразил мнение, что население Газы следует «переселить».