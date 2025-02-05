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Трамп: США ведут конструктивные переговоры с РФ и Украиной

Заявление прозвучало после переговоров с премьер-министром Израиля.

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Соединённые Штаты ведут конструктивные переговоры с Российской Федерацией и Киевом.

«Мы проводим очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы говорим с россиянами, мы говорим с украинским руководством», — заявил он.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции после встречи Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По словам Трампа, речь идёт об «очень хороших переговорах».

«Думаю, есть надежда, что это превзойдёт все ожидания», — добавил президент Соединённых Штатов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что серьёзных обсуждений вариантов переговоров по Украине ещё не было.

Накануне он прокомментировал слова Трампа о достигнутом прогрессе в вопросе урегулирования кризиса на Украине. Песков подчеркнул, что российской стороне нечего добавить к тому, что РФ ранее неоднократно заявляла по данной теме.

Трамп Дональд