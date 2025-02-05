Трамп: США ведут конструктивные переговоры с РФ и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Соединённые Штаты ведут конструктивные переговоры с Российской Федерацией и Киевом.
«Мы проводим очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы говорим с россиянами, мы говорим с украинским руководством», — заявил он.
Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции после встречи Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
По словам Трампа, речь идёт об «очень хороших переговорах».
«Думаю, есть надежда, что это превзойдёт все ожидания», — добавил президент Соединённых Штатов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что серьёзных обсуждений вариантов переговоров по Украине ещё не было.
Накануне он прокомментировал слова Трампа о достигнутом прогрессе в вопросе урегулирования кризиса на Украине. Песков подчеркнул, что российской стороне нечего добавить к тому, что РФ ранее неоднократно заявляла по данной теме.