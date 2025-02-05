Чехия сочла перемирие на Украине «капитуляцией под маской дипломатии»

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москве «нужно не перемирие, а мир, долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан». В минувшем июле он сказал, что Россия не может первой пойти на прекращение огня, поскольку не уверена, что Украина поступит так же. Месяцем ранее он озвучил условия для мирных переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.