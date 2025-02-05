Все будет дорожать: как торговая война США и Китая отразится на ценах в России

Дональд Трамп еще до победы на президентских выборах обещал начать новую торговую войну с Китаем. Во вторник, 4 февраля, Пекин сделал ответный ход и ввел пошлины на товары из США. Экономический конфликт между столь мощными государствами неизбежно затронет весь мир, в том числе и Россию, предупреждает первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов.
Сенатор напомнил, что США ввели повышенный сбор в размере 10% на товары из Китая. В ответ китайские власти ввели пошлины в размере 15% на поставки газа и угля из США, а также в размере 10% на сырую нефть, автомобили и сельскохозяйственную технику. Также Пекин начал антимонопольное расследование против компании Google.
Таким образом можно констатировать, что новая торговая война между США и Китаем уже началась, отметил Денисов. Он подчеркнул, что экономический конфликт таких масштабов неизбежно затронет основные логистические цепочки, что повлияет в том числе и на граждан России. Стоимость многих товаров может подняться, объяснил сенатор.
Оценивая силы сторон, Денисов рассказал, что Китай значительно укрепил свои позиции со времен первой торговой войны с США, теперь он будет действовать более жестко и принимать достаточно болезненные меры против Вашингтона, передает телеканал «Вместе-РФ».