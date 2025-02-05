Все будет дорожать: как торговая война США и Китая отразится на ценах в России

Сенатор напомнил, что США ввели повышенный сбор в размере 10% на товары из Китая. В ответ китайские власти ввели пошлины в размере 15% на поставки газа и угля из США, а также в размере 10% на сырую нефть, автомобили и сельскохозяйственную технику. Также Пекин начал антимонопольное расследование против компании Google.