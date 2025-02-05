Никарагуа вышла из ФАО

Власти Никарагуа также подчеркнули, что международные организации обязаны уважать участвующие в них государства, а для использования информации необходимо предварительное согласие и одобрение соответствующего государства. По мнению никарагуанского правительства, ФАО нарушило эти принципы «с предоставлением ложной информации для негативных публикаций, направленных на дискредитацию правительства Никарагуа и его политики по борьбе с нищетой, развитию человеческого потенциала и продовольственной безопасности».