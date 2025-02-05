Никарагуа вышла из ФАО

«Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна. В связи с этим мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой Организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа», — говорится в заявлении министра иностранных дел Вальдрака Йенчке, которое опубликовал на своем сайте телевизионный Canal 4.
В сообщении на имя генерального директора ФАО Цюй Дунъюя правительство Никарагуа отвергает недавний доклад организации «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2024 году», называя его необъективным, лишенным методологической строгости и содержащим ложную информацию «с интервенционистским, агрессивным характером, которая была злонамеренно распространена в политических целях».
«Данные о Никарагуа не авторизованы, не согласованы с нашими учреждениями и не подтверждены правительством Республики Никарагуа», — говорится в тексте опубликованного документа.
Власти Никарагуа также подчеркнули, что международные организации обязаны уважать участвующие в них государства, а для использования информации необходимо предварительное согласие и одобрение соответствующего государства. По мнению никарагуанского правительства, ФАО нарушило эти принципы «с предоставлением ложной информации для негативных публикаций, направленных на дискредитацию правительства Никарагуа и его политики по борьбе с нищетой, развитию человеческого потенциала и продовольственной безопасности».
Согласно докладу ФАО, доля населения Никарагуа, не имеющего доступа к здоровому питанию, в 2022 году составила 27,3% или около 1,9 миллиона человек. Организация относит Никарагуа к числу стран с дефицитом продовольствия, указывая, что в 2021—2023 годах распространенность недоедания находилась на уровне 3,67−4,61%. В стране, как заявляет ФАО, сохраняется высокая доля бедного населения, не имеющего достаточного дохода для покупки полноценного рациона.