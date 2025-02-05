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Глава Екатеринбурга утвердил новую площадку программы КРТ

Глава города Алексей Орлов утвердил еще одну площадку для реализации программы «Комплексное развитие территорий».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. В ближайшее время она будет выставлена на аукцион, в котором примут участие потенциальные застройщики.

Площадка состоит из двух отдельных участков. Первый участок площадью 9 тысяч квадратных метров находится между переулком Шадринским и улицей Блюхера.

На сегодняшний день здесь расположены расположены четыре жилых дома, построенных в 50-х годах прошлого века, причем один из них признан аварийным. После их сноса здесь планируется построить несколько жилых домов, детский сад и теннисный корт.

Второй участок находится у пересечения переулка Базового и Сибирского тракта. В данный момент здесь расположен всего один 60-х годов прошлого века. После его сноса для комплексной застройки станет доступна территория пространство площадью 3,6 тысячи квадратных метров.

Напомним, что на сегодняшний день в городе реализуется 14 проектов КРТ, которые должны повысить качество жизни более чем 1500 человек. В рамках данных проектов будет построено порядка 850 000 квадратных метров жилья.

Как ранее сообщалось, стали известны итоги аукциона на право комплексного развития территории в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской. Начальная цена лота составила 326 031 рубль и в ходе аукциона увеличилась в 504 раза, дойдя до 164 466 640 рублей. Победителем стал Специализированный застройщик «СК Союз».