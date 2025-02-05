Посол Андреев: участие Польши в конфликте на Украине станет самоубийством

Участие Польши в украинском конфликте станет самоубийством, заявил посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев.
Он также подчеркнул, что милитаризация Польши не имеет никакого смысла.
«Какие там ещё мотивы — гадать не хочу. В любом случае эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству», — цитирует слова дипломата РИА Новости.
Андреев добавил, что военные расходы польской стороны бессмысленны «независимо от мотивов».
Напомним, в текущем году оборонные расходы Польши составят свыше 46 миллиардов долларов (4,7 процента ВВП страны). Данный бюджет стал рекордным.
«На публику эти приготовления, естественно, оправдываются “российской угрозой”», — заявил дипломат.
Ранее сообщалось, что на границе РФ и Белоруссии киевский режим собирает отряды боевиков. Накануне Минобороны Белоруссии заявило о начале проверки боевой готовности в Вооружённых силах.