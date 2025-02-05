Посол Андреев: участие Польши в конфликте на Украине станет самоубийством

«Какие там ещё мотивы — гадать не хочу. В любом случае эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству», — цитирует слова дипломата РИА Новости.