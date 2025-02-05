Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведчук заявил, что мир Украине могут принести только российские солдаты

Мир жителям Украины могут принести только Вооружённые силы России. Об этом председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в статье для для издания Kp.ru.

Источник: Life.ru

«Мир украинцам могут принести только российские вооружённые силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели», — подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что первостепенной задачей Российской армии в рамках специальной военной операции на Украине является искоренение нацистского режима в Киеве и его идеологии, а также демилитаризация украинских территорий. По словам политика, достичь этого невозможно без взятия под контроль исторических русских земель.

Также Медведчук заявил, что Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации Дональда Трампа. По его словам, для США Зеленский и его режим не являются приоритетом.