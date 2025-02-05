Он отметил, что первостепенной задачей Российской армии в рамках специальной военной операции на Украине является искоренение нацистского режима в Киеве и его идеологии, а также демилитаризация украинских территорий. По словам политика, достичь этого невозможно без взятия под контроль исторических русских земель.