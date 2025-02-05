Трамп планирует переселить палестинцев и взять сектор Газа под контроль США

Президент США Дональд Трамп объявил о планах взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что США будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия. Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».