ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться, пишут СМИ

Советник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа заявил, что ведомство также приостанавливает прием на работу соискателей, уже получивших условное предложение, указывает газета. Советник добавил, что некоторые такие предложения, вероятно, будут аннулированы, если у кандидатов не будет подходящего опыта для новых целей ведомства, которые включают противодействие Китаю.