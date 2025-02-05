ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться, пишут СМИ

В конце января телеканал NBC передавал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, сэкономив миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации заявил телеканалу, что ожидается увольнение 5−10% федеральных служащих.
«ЦРУ предложило выходное пособие всем своим работникам во вторник (по местному времени — ред.), что, по словам чиновников, представляет собой попытку привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Трампа, включая борьбу с наркокартелями», — сообщает издание.
Как пишет газета, ЦРУ, по всей видимости, стало первым разведывательным ведомством, которое сообщило своим сотрудникам, что они могут уволиться и получить сумму, примерно равную восьмимесячной зарплате, и льготы в рамках усилий Трампа по сокращению федерального правительства.
Советник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа заявил, что ведомство также приостанавливает прием на работу соискателей, уже получивших условное предложение, указывает газета. Советник добавил, что некоторые такие предложения, вероятно, будут аннулированы, если у кандидатов не будет подходящего опыта для новых целей ведомства, которые включают противодействие Китаю.