Трамп пригрозил жёсткими мерами, если ХАМАС не освободит всех заложников

По словам Трампа, американская сторона активно работает над возвращением всех заложников, и процесс идёт практически по запланированному графику. Однако, если этот вопрос не будет решён полностью, Штаты могут ужесточить свою позицию. Президент США подчеркнул, что его спецпосланник на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и его команда работают круглосуточно, стремясь добиться освобождения людей.