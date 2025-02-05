Российский посол предостерег Польшу от «самоубийственного» шага

Он прокомментировал намерение Варшавы увеличить траты на оборону, отметив, что власти республики объясняют свое решение «российской угрозой». Однако, по мнению Андреева, милитаризация Польши лишена смысла независимо от мотивов.
«В любом случае эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству», — подчеркнул он.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не представляет себе сценария, при котором произошла бы отправка польских войск на Украину. Он считает, что безопасность Киеву могли бы гарантировать инвестиции американских и европейских компаний.