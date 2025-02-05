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Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в Египет и Иорданию

Президент США Дональд Трамп выдвинул идею о переселении палестинцев из сектора Газа в соседние страны, такие как Египет и Иордания. Это заявление он сделал после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Источник: Life.ru

Трамп отметил, что в настоящее время страны региона отказываются принимать палестинцев, однако выразил уверенность в том, что они в конце концов согласятся с этой идеей.

«Они утверждают, что не готовы их принять, но я убеждён в обратном», — сказал президент.

Он подчеркнул, что сектор Газа находится в полностью разрушенном состоянии, поэтому жизнь там невозможна. По словам Трампа, люди хотят вернуться в Газу лишь из-за отсутствия других вариантов.

Американский лидер предложил создать «пять или шесть районов» для нового размещения палестинцев. Он уверен, что им было бы значительно лучше не возвращаться в Газу, а поселиться в новом и безопасном месте.

Напомним, на пресс-конференции Трамп заявил, что Соединённые Штаты займутся территорией сектора Газа, включая её восстановление. Перед этим американский президент предложил полностью уничтожить сектор Газа, считая его непригодным для проживания.