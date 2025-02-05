Bloomberg узнал, как сотрудники Маска вскрывали секретную комнату USAID

По словам собеседников Bloomberg, сотрудники DOGE обошли несколько этажей, они ходили из офиса в офис, обыскивая столы. Чиновники также хотели попасть в охраняемую комнату, где хранятся секретные и конфиденциальные документы, но сотрудник службы безопасности USAID отказал им, произошла стычка. После этого один из посетителей позвонил Маску, и тот пригрозил представителям USAID, что привлечет Службу судебных приставов США (подразделение Минюста), если его подчиненным не предоставят доступ к конфиденциальной информации. В итоге сотрудники DOGE его получили — по крайней мере к части того, что искали, пишет Bloomberg.