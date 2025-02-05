В Президентский полк на срочную службу попали десять екатеринбуржцев

На заседании комиссии также обсудили задачи, относящиеся к грядущему весеннему призыву. Планируется продолжать ведение работы по повышению престижа военной службы, а также в сфере патриотического воспитания. В 2025 году весенний призыв будет идти с 1 апреля по 15 июля.