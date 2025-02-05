В Президентский полк на срочную службу попали десять екатеринбуржцев

В Екатеринбурге цели призыва граждан на срочную службу в армии осенью 2024 года были выполнены на 100%. С таким заявлением перед депутатами городской думы 4 февраля выступил начальник отдела подготовки и призыва свердловского военного комиссариата Алексей Белокур.
— благодаря совместно проведенным администрациями районов города, территориальным отделам полиции и военным комиссариатам мероприятиям осенний призыв выполнен на 100%. Все отправки призывников на областной сборный пункт прошли организованно, — передает пресс-служба администрации Екатеринбурга слова Алексея Белокура.
Он отдельно отметил, что десять екатеринбуржцев были отобраны для прохождения срочной службы в Президентский полк службы коменданта Московского Кремля, который относится к Федеральной службе охраны России.
На заседании комиссии также обсудили задачи, относящиеся к грядущему весеннему призыву. Планируется продолжать ведение работы по повышению престижа военной службы, а также в сфере патриотического воспитания. В 2025 году весенний призыв будет идти с 1 апреля по 15 июля.