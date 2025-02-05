Мэрия Новосибирска обнародовала список городских концессий

По объемам инвестиций самой крупной стала теплосетевая концессия — почти 4,9 миллиарда. По соглашению с мэрией ООО «НТСК» реконструирует объекты тепловой энергетики города. Правда, в данном случае у городских властей отношения с концедентом складываются непросто, в прошлом году мэрия подала в суд на дочернюю структуру СГК.