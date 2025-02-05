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Мэрия Новосибирска обнародовала список городских концессий

На 1 января 2025 года заключено 14 соглашений.

Источник: Reuters

Власти Новосибирска опубликовали список действующих концессионных соглашений, участником которых является мэрия. Соответствующий реестр размещен на муниципальном портале.

Всего на 1 января 2025 года в Новосибирске действовало 14 концессий с привлечением внебюджетного финансирования на сумму порядка 6,7 миллиарда рублей.

По объемам инвестиций самой крупной стала теплосетевая концессия — почти 4,9 миллиарда. По соглашению с мэрией ООО «НТСК» реконструирует объекты тепловой энергетики города. Правда, в данном случае у городских властей отношения с концедентом складываются непросто, в прошлом году мэрия подала в суд на дочернюю структуру СГК.

По объемам концессионных выплат лидирует Городская сеть стоматологических поликлиник — 4,6 млрд. Также в списке новосибирских муниципальных концессий оказались: банный комплекс «Сандуны», роддом на ул. Коммунистической, снегоплавильная станция на левом берегу, 20 газопроводов и другие объекты.

Между тем, 4 февраля мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил постановление о перечне из 22 объектов, в отношении которых мэрия предполагает заключить концессионные соглашения. В этом списке преобладают различные спортивные сооружения.

Напомним, что в конце декабря мэрия досрочно расторгла газовую концессию.

Иван ЛУДНОВ.

экономика