Мэрия Новосибирска обнародовала список городских концессий

Власти Новосибирска опубликовали список действующих концессионных соглашений, участником которых является мэрия. Соответствующий реестр размещен на муниципальном портале.
Всего на 1 января 2025 года в Новосибирске действовало 14 концессий с привлечением внебюджетного финансирования на сумму порядка 6,7 миллиарда рублей.
По объемам инвестиций самой крупной стала теплосетевая концессия — почти 4,9 миллиарда. По соглашению с мэрией ООО «НТСК» реконструирует объекты тепловой энергетики города. Правда, в данном случае у городских властей отношения с концедентом складываются непросто, в прошлом году мэрия подала в суд на дочернюю структуру СГК.
По объемам концессионных выплат лидирует Городская сеть стоматологических поликлиник — 4,6 млрд. Также в списке новосибирских муниципальных концессий оказались: банный комплекс «Сандуны», роддом на ул. Коммунистической, снегоплавильная станция на левом берегу, 20 газопроводов и другие объекты.
Между тем, 4 февраля мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил постановление о перечне из 22 объектов, в отношении которых мэрия предполагает заключить концессионные соглашения. В этом списке преобладают различные спортивные сооружения.
Напомним, что в конце декабря мэрия досрочно расторгла газовую концессию.
Иван ЛУДНОВ.