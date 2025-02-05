Украинцы потребовали убрать блокпосты Украины на границе с Беларусью. Об этом сообщили изданию «Страна» в Государственной пограничной службе, пишет БелТА.
В сообщении говорится, что в селе Старое Ровенской области, которое находится у границы с Беларусью, местные жители устроили протесты против установленных украинских блокпостов. Отмечается, что основными требованиями, звучавшими от украинцев, были следующие: не проверять транспортные средства и военно-учетные документы у мужчин, убрать контрольный пост, разрешить беспрепятственно собирать дикорастущие полезные растения у госграницы, несмотря на действующие режимные ограничения.
Кроме того, жители пожаловались на рвы, колючую проволоку вокруг села. Также они заявили, что армии Беларуси на границе нет. Уточняется, что после того, как была проведена разъяснительная беседа, украинцы разблокировали контрольный пост, освободили дорогу для движения и разошлись. Вместе с тем они остались недовольны проверками, укреплением границы и пригрозили, что могут повторно блокировать дорогу.
Ранее ГПК Беларуси показал обстановку на границе с Украиной.
А еще Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси.
Вместе с тем глава МИД Беларуси назвал сложной обстановку на границе с Украиной.