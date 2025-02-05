Украинцы потребовали убрать блокпосты Украины на границе с Беларусью

Кроме того, жители пожаловались на рвы, колючую проволоку вокруг села. Также они заявили, что армии Беларуси на границе нет. Уточняется, что после того, как была проведена разъяснительная беседа, украинцы разблокировали контрольный пост, освободили дорогу для движения и разошлись. Вместе с тем они остались недовольны проверками, укреплением границы и пригрозили, что могут повторно блокировать дорогу.