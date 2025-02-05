Агенты ФБР подали в суд из-за дел против Трампа

«Сам факт составления списков лиц, работавших над вопросами, которые расстроили Трампа, направлен на запугивание агентов ФБР и другого персонала, а также на то, чтобы отбить у них охоту сообщать о любых будущих должностных преступлениях со стороны Трампа и его агентов», — указано в заявлении.