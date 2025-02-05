Замгубернатора Дона Федотова не хочет в СИЗО из-за тяжёлой болезни

Заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова во время судебного заседания по избрании ей меры пресечения заявила, что не может находиться в СИЗО из-за тяжелой болезни. По словам 65-летней чиновницы, она может умереть там.
«У меня одонтогенный гайморит, который необходимо лечить хирургическим путем», — рассказала Лилия Федотова.
Тем не менее, Ленинский районный суд Ростова постановил заключить чиновницу под стражу до второго апреля. Лилия Федотова обвиняется в превышении полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона. Следователи считают, что ущерб от её действий составил 1,9 млрд рублей.
Задержали замгубернатора на парковке у здания правительства третьего февраля.