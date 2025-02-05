Лукашенко предложил Демешину перевести на электротранспорт целый город

Хабаровский край может стать пилотной в России площадкой по переводу целого муниципалитета на электрический транспорт. Такое предложение прозвучало на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с губернатором Дмитрием Демешиным во время его рабочей поездки в дружественную республику. Глава нашего региона также познакомился с работой ведущего белорусского производителя трамваев и троллейбусов «БКМ Холдинг», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хабаровский край может стать пилотным регионом для внедрения белорусского электротранспорта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время нашей встречи отметил, что страна готова предложить пакет решений по переходу отдельного города на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры, — прокомментировал предложение белорусской стороны Дмитрий Демешин в своём Телеграм-канале.
Во время визита на завод «БКМ Холдинг» Дмитрий Демешин высоко оценил качество выпускаемой там продукции. В ассортименте продукции есть троллейбусы, трамваи, электробусы и грузовые электромобили. Кроме того, предприятие производит зарядные станции.
В год завод выпускает до 300 единиц техники. В прошлом году были запущены две новые модели трамваев: полностью низкопольный трёхсекционный вагон и трамвайный вагон с изменяемым уровнем пола.
После знакомства с деятельностью предприятия губернатор встретился с генеральным директором «БКМ Холдинг» Тарасом Мурогом. Как отметил Дмитрий Демешин, власти региона активно работают над обновлением подвижного состава городского общественного транспорта. В частности, в прошлом году в Хабаровск было поставлено 17 троллейбусов и 11 трамваев. Однако предстоит ещё много работы в этом направлении, особенно в обновлении трамвайного парка краевой столицы.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что Хабаровский край заинтересован в развитии городского электротранспорта, поэтому предложения белорусского производителя будут тщательно рассмотрены.