Лукашенко предложил Демешину перевести на электротранспорт целый город

После знакомства с деятельностью предприятия губернатор встретился с генеральным директором «БКМ Холдинг» Тарасом Мурогом. Как отметил Дмитрий Демешин, власти региона активно работают над обновлением подвижного состава городского общественного транспорта. В частности, в прошлом году в Хабаровск было поставлено 17 троллейбусов и 11 трамваев. Однако предстоит ещё много работы в этом направлении, особенно в обновлении трамвайного парка краевой столицы.