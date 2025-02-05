Швед назвал число «беглых», которым разрешили вернуться в Беларусь

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Комиссия по работе с обращениями выехавших из страны, а теперь желающих вернуться назад представителей оппозиции, помогала рассматривать прошения о помиловании осужденных за экстремистские преступления, сообщил генпрокурор Беларуси Андрей Швед.
Указ о создании такой комиссии белорусский президент Александр Лукашенко подписал в феврале 2023-го, а в начале июля 2024 года он анонсировал, что вскоре могут быть освобождены тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, которые участвовали в протестах в 2020 году. С августа 2024-го белорусский лидер уже подписал несколько указов о помиловании некоторых осужденных за экстремистские преступления.
По словам Шведа, полномочия комиссии были расширены. Так, по поручению белорусского лидера комиссия рассмотрела 230 заявлений лиц, которые были осуждены за преступления экстремистского характера, связанные с событиями 2020 года. По 202 из них комиссией было дано положительное заключение, а по 28 лицам посчитали, что они не могут быть амнистированы.
«Глава государства с нами согласился, и соответствующие акты помилования были подписаны. И эти люди вышли на свободу», — сообщил генпрокурор в эфире телеканала «Беларусь 1».
Рассмотрение дел спортсменов.
Также комиссия рассмотрела обращения руководства Минспорта и туризма с просьбой оценить возможность вовлечения в спортивную сферу некоторых спортсменов, которые, по мнению должностных этого профильного ведомства, «нужны для белорусского спорта, но оступились в 2020 году».
По словам Шведа, всего было рассмотрено около 50 материалов в отношении таких спортсменов.
Что касается обращений от оппозиционеров, выехавших за границу и теперь желающих вернуться на родину, то было рассмотрено 241 такое обращение. По словам Шведа, около 40 человек получили ответ, что у правоохранительных органов к ним нет претензий и они могут вернуться в Беларусь, 19 из них уже вернулись.
Вместе с тем, заявления от этой категории граждан продолжают поступать. Швед предполагает, что их количество может увеличиться. Связано это в том числе и с тем, что истекают сроки давности по привлечению к ответственности лиц за деяния, совершенные в 2020-м, добавил генпрокурор.
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