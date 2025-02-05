Швед назвал число «беглых», которым разрешили вернуться в Беларусь

Что касается обращений от оппозиционеров, выехавших за границу и теперь желающих вернуться на родину, то было рассмотрено 241 такое обращение. По словам Шведа, около 40 человек получили ответ, что у правоохранительных органов к ним нет претензий и они могут вернуться в Беларусь, 19 из них уже вернулись.