Чиновник из Приморья обвинил родителей в проблемах школы: «Почему детей так мало в школе, где справедливость?»

«А давайте вернемся к такому вопросу: а почему детей столько мало в школе? Почему у вас в первом классе три ребенка? […] Учитель учит детей, в классе три человека, получает заработную плату 90 тысяч, и 25 человек — тоже получает 90 тысяч. Ну вот почему? Скажите, где справедливость?» — спросил у родителей школьников из Тайги мэр Дальнегорска Александр Теребилов.