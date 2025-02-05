Чиновник из Приморья обвинил родителей в проблемах школы: «Почему детей так мало в школе, где справедливость?»

«А давайте вернемся к такому вопросу: а почему детей столько мало в школе? Почему у вас в первом классе три ребенка? […] Учитель учит детей, в классе три человека, получает заработную плату 90 тысяч, и 25 человек — тоже получает 90 тысяч. Ну вот почему? Скажите, где справедливость?» — спросил у родителей школьников из Тайги мэр Дальнегорска Александр Теребилов.
Речь на встрече с родителями шла об оптимизации образовательных учреждений в городском округе — их хотят объединить для экономии средств и удобства управления. Но родители против — боятся, что школу по итогу закроют.
На встрече было много эмоциональных заявлений: от странной математики от главы управления образования Дальнегорска, который умножил 26 на два и получил сто — такое число руководителей образовательных учреждений сейчас в округе, до его же предложения оставить детей жить в 20-м веке без наличия в школе «элементарной интерактивной доски».
Как написал после встречи в Тайге в своем телеграм-канале сам глава городского округа Александр Теребилов, школу закрывать не будут:
«С коллегами довели до населения информацию, что школа не закрывается и ребята из Тайги останутся заниматься в ней», — написал Теребилов в телеграм-канале.