Летом пенсионеров ждет еще одна прибавка к пенсии

При этом, по словам эксперта, с 1 апреля социальные пенсии увеличат на 14,75%, и прогнозируется, что в текущем году их средний размер достигнет около 15,5 тысячи рублей. С начала года военные пенсии выросли на 9,5%, их выплаты за январь и февраль будут произведены в феврале.