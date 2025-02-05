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Минобороны уведомило ОБСЕ о внезапной проверке боеготовности в Беларуси

Минобороны поставило в известность ОБСЕ о внезапной проверке боеготовности в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны уведомило ОБСЕ о внезапной проверке боеготовности в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Напомним, что 3 февраля 2024 года в Вооруженных Силах началась проверка боевой готовности. В связи с этим Минобороны в добровольном порядке уведомила участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (речь идет про ОБСЕ) о внезапной проверке боевой готовности.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что ОБСЕ сообщили сроки, цели, число участников проверки и другую информацию, которая направлена на обеспечение открытости военной деятельности на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее глава МИД Рыженков сказал о сигналах Запада в выстраивании отношений с Беларусью.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о страховании урожая в 2025 году в Беларуси.

Кроме того, белорусская певица Виктория Алешко рассказала, почему пошла в шансон, а не в оперу: «Услышала Елену Ваенгу и Стаса Михайлова».