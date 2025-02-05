Минобороны уведомило ОБСЕ о внезапной проверке боеготовности в Беларуси

Напомним, что 3 февраля 2024 года в Вооруженных Силах началась проверка боевой готовности. В связи с этим Минобороны в добровольном порядке уведомила участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (речь идет про ОБСЕ) о внезапной проверке боевой готовности.