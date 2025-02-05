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Литва заявила, что будет искать тоннели контрабандистов на границе с Беларусью

Литва планирует искать тоннели контрабандистов на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва заявила, что будет искать тоннели контрабандистов на границе с Беларусью. Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, передает Sputnik.by.

По его словам, литовские пограничники и правоохранители усилят работу, связанную с выявлением тоннелей под белорусско-литовской границей, которые используются контрабандистами. Кондратович уточнил, что данный вопрос уже обсуждался и определенные решения есть.

— Обязательно проверим возможные места на основе факторов риска, где могут быть объекты такого рода, — уточнил глава МВД Литвы.

Вместе с тем он добавил, что литовские пограничники уже в ближайшее время начнут проверки. Однако Кондратович не стал уточнять, где и когда именно начнутся озвученные проверки.

Ранее власти Литвы заявили про уголовные сроки за «паспорт» белорусской оппозиции.

Тем временем глава МИД Рыженков сказал о сигналах Запада в выстраивании отношений с Беларусью.

Кроме того, украинцы потребовали убрать блокпосты Украины на границе с Беларусью.