Литва заявила, что будет искать тоннели контрабандистов на границе с Беларусью. Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, передает Sputnik.by.
По его словам, литовские пограничники и правоохранители усилят работу, связанную с выявлением тоннелей под белорусско-литовской границей, которые используются контрабандистами. Кондратович уточнил, что данный вопрос уже обсуждался и определенные решения есть.
— Обязательно проверим возможные места на основе факторов риска, где могут быть объекты такого рода, — уточнил глава МВД Литвы.
Вместе с тем он добавил, что литовские пограничники уже в ближайшее время начнут проверки. Однако Кондратович не стал уточнять, где и когда именно начнутся озвученные проверки.
Ранее власти Литвы заявили про уголовные сроки за «паспорт» белорусской оппозиции.
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