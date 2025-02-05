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В Варшаве призвали наладить отношения с Минском

В Польше звучат голоса о нормализации отношений с Минском.

Источник: ОНТ

Бывший кандидат в президенты страны, евродепутат Гжегож Браун заявил, что Варшава должна предложить идею о разработке концепции энергетического моста с Беларусью. Заявление он опубликовал на своем канале в интернете.

Напомним, цены на энергоносители в Польше остаются одними из самых высоких в Европе. В результате местный бизнес перестает быть конкурентоспособным. А основа энергетики страны на 80% — до сих пор бурый и каменный уголь. Большинство электростанций были построены в 60−80-хгодах прошлого века и сильно устарели.