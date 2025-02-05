В Варшаве призвали наладить отношения с Минском

Напомним, цены на энергоносители в Польше остаются одними из самых высоких в Европе. В результате местный бизнес перестает быть конкурентоспособным. А основа энергетики страны на 80% — до сих пор бурый и каменный уголь. Большинство электростанций были построены в 60−80-хгодах прошлого века и сильно устарели.