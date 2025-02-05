Трамп заявил о «конструктивных переговорах» с РФ и Украиной. Военная операция, день 1078-й

8:48 Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией, сообщает SHOT. Артиста не выпускают из страны, разрешая выступать за границей лишь на концертах в поддержку Украины. При этом выезжать за рубеж Андрей Данилко может только с разрешения минкульта, соблюдая правила, которые в том числе предусматривают, чтобы специальный сотрудник находился рядом с артистом.