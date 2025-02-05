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Наказание за сталкинг хотят ввести в Казахстане

В кулуарах мажилиса депутат Абзал Куспан сообщил, что понятие «сталкинг» планируют ввести в Уголовный кодекс, передает корреспондент NUR.KZ.

«Мы в законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов норму внесли, рабочая группа приняла. Специальная статья, “сталкинг” называется, в виде уголовного проступка. Она имеется. Планируется вывести документ на рассмотрение палаты на следующей неделе или через неделю — на второе чтение. За этот уголовный проступок предлагается санкция в виде штрафа. Мы не собираемся всех подряд (штрафовать — прим. авт.), пока сложно говорить (о размере штрафа — ред.), так как на заседании мажилиса штраф может измениться в сторону повышения или уменьшения», — сообщил депутат Абзал Куспан.

У депутата спросили, почему сталкинг не пропишут как уголовное правонарушение с более серьезным наказанием.

«А какая необходимость? Наша задача, когда мы вводим новые нормы в УК, надо вводить очень осторожно, нужно посмотреть правоприменительную практику, следственную практику, судебную практику и по результата изучения и анализа судебно-следственной практики можно уже предусмотреть в сторону ужесточения санкций. Это же судьбы людей. С бухты-барахты нельзя принимать такие решения», — добавил депутат.