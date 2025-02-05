USAID отправляет персонал в административный отпуск

«В пятницу, 7 февраля 2025 года, в 23:59 (суббота 7:59 мск. — Прим. ред.) весь персонал USAID, нанятый напрямую, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции миссий, основное руководство и специально назначенные программы», — говорится на сайте USAID.
Агентство в координации с представительствами и Госдепом готовит план возвращения сотрудников, размещенных за пределами США. Им организуют и оплатят эту процедуру в течение 30 дней, а также прекратят контракты, которые не определены как основные. Вопрос продления сроков возвращения рассмотрят в индивидуальном порядке.
В начале недели президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID «с целью возможной реорганизации».
Предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство «преступной организацией», которой «пора умереть», а также «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.
В конце января телеканал «Общественное» сообщил со ссылкой на источники, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.