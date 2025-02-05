USAID отправляет персонал в административный отпуск

Агентство в координации с представительствами и Госдепом готовит план возвращения сотрудников, размещенных за пределами США. Им организуют и оплатят эту процедуру в течение 30 дней, а также прекратят контракты, которые не определены как основные. Вопрос продления сроков возвращения рассмотрят в индивидуальном порядке.