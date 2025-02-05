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Узбекистан вернул США часть американских вертолётов, угнанных афганскими пилотами

Vaib.uz (Узбекистан. 5 февраля). Часть боевой авиационной техники, которую пилоты афганских ВВС угнали в Узбекистан во время наступления движения «Талибан»* в августе 2021 года, была признана боеспособной и передана обратно в США.

Об этом сообщил телеканал «Голос Америки» со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным американских журналистов, Ташкент не уклонялся от своих обязательств и чётко дал понять, что готов к передаче техники. В результате семь вертолётов Black Hawk были возвращены в США.

Посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков подчеркнул стремление страны укреплять сотрудничество с Вашингтоном в области безопасности и военного взаимодействия. Представители Пентагона также подтвердили высокий уровень доверия между сторонами и стабильность военного диалога. Американские военные рассматривают Узбекистан как стратегического партнёра в обеспечении безопасности в регионе.

Как афганская авиация оказалась в Узбекистане?

В августе 2021 года, когда движение «Талибан»* захватило Кабул, афганские лётчики, служившие в ВВС свергнутого правительства, попытались спасти боевую технику, угнав её в соседние страны.

По данным Минобороны США, на 21 августа 2021 года в Узбекистане находилось 46 единиц авиации, включая вертолёты Ми-17, UH-60 Black Hawk, а также самолёты PC-12, C-208, AC-208 и A-29. Еще 18 воздушных судов были эвакуированы в Таджикистан.

Впоследствии талибы не раз заявляли, что хотят вернуть эту технику, называя её своей собственностью. Однако в Пентагоне категорически опровергали такую возможность, подчёркивая, что речь идёт об американских машинах, поставленных афганским ВВС.

Теперь, как сообщает «Голос Америки», часть вертолётов Black Hawk была признана пригодной к эксплуатации и возвращена в США.

Ситуация с остальными единицами авиации остаётся неопределённой. Официального подтверждения о передаче других самолётов или вертолётов пока не поступало.

* признано террористической организацией и запрещено в России.