Узбекистан вернул США часть американских вертолётов, угнанных афганскими пилотами

Об этом сообщил телеканал «Голос Америки» со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным американских журналистов, Ташкент не уклонялся от своих обязательств и чётко дал понять, что готов к передаче техники. В результате семь вертолётов Black Hawk были возвращены в США.
Посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков подчеркнул стремление страны укреплять сотрудничество с Вашингтоном в области безопасности и военного взаимодействия. Представители Пентагона также подтвердили высокий уровень доверия между сторонами и стабильность военного диалога. Американские военные рассматривают Узбекистан как стратегического партнёра в обеспечении безопасности в регионе.
Как афганская авиация оказалась в Узбекистане?
В августе 2021 года, когда движение «Талибан»* захватило Кабул, афганские лётчики, служившие в ВВС свергнутого правительства, попытались спасти боевую технику, угнав её в соседние страны.
По данным Минобороны США, на 21 августа 2021 года в Узбекистане находилось 46 единиц авиации, включая вертолёты Ми-17, UH-60 Black Hawk, а также самолёты PC-12, C-208, AC-208 и A-29. Еще 18 воздушных судов были эвакуированы в Таджикистан.
Впоследствии талибы не раз заявляли, что хотят вернуть эту технику, называя её своей собственностью. Однако в Пентагоне категорически опровергали такую возможность, подчёркивая, что речь идёт об американских машинах, поставленных афганским ВВС.
Теперь, как сообщает «Голос Америки», часть вертолётов Black Hawk была признана пригодной к эксплуатации и возвращена в США.
Ситуация с остальными единицами авиации остаётся неопределённой. Официального подтверждения о передаче других самолётов или вертолётов пока не поступало.
* признано террористической организацией и запрещено в России.