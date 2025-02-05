Главные новости 5 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 февраля 2025 года.
Трамп назвал переговоры США с Россией и Украиной конструктивными
Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что США ведут «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по вопросу прекращения конфликта. Президент подчеркнул, что общение ведется как с украинскими, так и с российскими властями.
Перемирие на Украине в Чехии оценили как капитуляцию
Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что прекращение противостояния между Москвой и Киевом может стать для России «вознаграждением», но лишит Украину места в европейском сообществе. Европа будет «наказана» бременем восстановления разрушенной страны. В итоге «это будет не мир, а капитуляция, замаскированная под дипломатию».
Стрельба в Эребру стала самым смертоносным инцидентом в истории Швеции
В Швеции продолжают расследовать массовое убийство в образовательном центре в городе Эребру, в результате которого погибло около 10 человек. 4 февраля неизвестный открыл стрельбу по людям. Злоумышленника полиция еще не установила. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал инцидент самым страшным массовым расстрелом в истории страны.
Торговая война США и Китая навредит России
Противостояние между Китаем и США из-за повышения пошлин на импорт может негативно сказаться на России. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов. Торговая война затронет выстроенные логистические цепочки, что невыгодно РФ, как и другим государствам.
России не передали образцы предметов, найденных в обшивке упавшего борта AZAL
Российская сторона не получила образцы элементов, которые были обнаружены в корпусе разбившегося в Актау самолета. О посторонних предметах стало известно из предварительного отчета по расследованию авиакатастрофы, представленного Минтрансом Казахстана. В документ будут вноситься корректировки.