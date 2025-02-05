Главные новости 5 февраля 2025 года

Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что США ведут «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной по вопросу прекращения конфликта. Президент подчеркнул, что общение ведется как с украинскими, так и с российскими властями.