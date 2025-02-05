Якутия намерена активнее сотрудничать с регионами Узбекистана

«В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества между Якутией и регионами Узбекистана, подчеркнута важность углубления взаимодействия в промышленном секторе, в том числе в горнодобывающей и легкой промышленности, IT-отрасли и креативных индустриях», — говорится в сообщении.