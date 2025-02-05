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Якутия намерена активнее сотрудничать с регионами Узбекистана

Стороны уделили особое внимание наращиванию поставок узбекской плодоовощной продукции в северный регион России.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Власти и компании Якутии намерены активизировать сотрудничество с регионами Узбекистана, сообщает торговое представительство России в республике.

Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи торгпреда РФ в Узбекистане Константина Злыгостева с делегацией Республики Саха (Якутия) во главе с заместителем председателя правительства региона Кимом Борисовым.

«В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества между Якутией и регионами Узбекистана, подчеркнута важность углубления взаимодействия в промышленном секторе, в том числе в горнодобывающей и легкой промышленности, IT-отрасли и креативных индустриях», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделили наращиванию поставок узбекской плодоовощной продукции в северный регион России.

Также речь шла о локализации производств якутских компаний в индустриальных технопарках «Чирчик» и «Джизак», возможности открытия Торгового дома Якутии в Узбекистане.

Кроме того, Злыгостев поддержал планы организовать визит главы Якутии Айсена Николаева в Узбекистан во время международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте 28 — 30 апреля, добавили в торгпредстве.