АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Казахстан и Узбекистан создадут центр промышленной кооперации. Соглашение между странами ратифицировал сегодня мажилис и отправил в сенат.
Центр будет расположен вблизи контрольно-пропускных пунктов «Атамекен» (Казахстан) и «Гулистан» (Узбекистан). В нем разместят производственные площадки, склады, а также транспортную инфраструктуру.
Общая площадь центра составит 100 гектаров, из которых 50 гектаров — казахстанская часть, 50 гектаров — узбекская. Определенной территории будет присвоен статус региональной индустриальной зоны, пояснили в Минторговли.
«Это позволит ускорить грузоперевозки, снизить логистические затраты, сократить число участников в цепочке поставок, уменьшить конечную стоимость продукции для потребителей, повысить скорость поставок и развивать производственную кооперацию в рамках коридора “Север — Юг”, — заявил глава Минторговли Шаккалиев.
Инфраструктура центра будет построена за счет внебюджетных средств, подчеркнули в ведомстве. Проект сегодня представили в мажилисе.
Основной инвестор уже определен, конкурс провел акимат Туркестанской области. Сейчас разрабатывается ПСД.
Технические и строительные работы планируется завершить в четвертом квартале 2026 года, а официальное открытие намечено на первую половину 2027 года.
«Центр окажет поддержку в создании новых производств и рабочих мест, переработке сельскохозяйственной и промышленной продукции, развитии машиностроения, металлообработки, фармацевтики, электротехники, химической, кожевенной, текстильной и швейной промышленности», — отметил Минторг.
Также будет реализован проект компании Global Textile по производству готовой текстильной продукции.