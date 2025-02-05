Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

В целом с 2011 года для Московского гарнизона построили и отремонтировали более 50 пожарных депо. Так, до 2012 года на территории, присоединенной к Москве, работало семь пожарных депо со штатной численностью 234 человека. За последние годы в рамках программы «Безопасный город» построили 16 пожарных депо. Общая штатная численность пожарно-спасательных подразделений увеличилась более чем до 1,4 тыс. человек. Таким образом, в ТиНАО работает 23 пожарных депо — почти в 3,5 раза больше, чем в 2012 году.