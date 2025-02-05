Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

«С докладом об обеспечении пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на заседании президиума правительства Москвы выступил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По итогам обсуждения Сергей Собянин поручил продолжить модернизацию в этой сфере», — говорится в сообщении.
Уточняется, что около 18 тыс. человек работают в составе пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. Так, в столичный гарнизон входят: пожарно-спасательные части и отдельные посты Главного управления МЧС России по Москве; пожарно-спасательные отряды ГКУ «Пожарно-спасательный центр»; подразделения Федеральной противопожарной службы специальных управлений МЧС России; подразделения ведомственной, добровольной и частной пожарной охраны; аварийно-спасательные формирования служб жизнеобеспечения Москвы; спасательные и воинские формирования МЧС России центрального подчинения.
Кроме того, создана сводная мобильная группировка, в которую входят отряды из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства, способные реагировать наравне с профессиональными пожарными и спасателями на любые происшествия, в том числе природные пожары.
Как отмечается, с 2010 года число пожаров в Москве снизилось более чем на 80%, а количество происшествий на воде — на 64%. Среднее время прибытия московских спасателей и пожарных на место вызова составляет менее семи минут, что является одним из лучших показателей среди крупнейших мегаполисов мира. Более чем в 12 раз сократилось время ожидания ответа оператора «Системы-112».
Подчеркивается, что высоких результатов удалось достичь благодаря программе модернизации противопожарной службы и службы спасения на водах, которую правительство Москвы реализует в последние годы. В ее рамках в городе создают новые пожарно-спасательные подразделения, оснащенные современной техникой и оборудованием, проводят цифровизацию и автоматизацию процессов приема и обработки информации о происшествиях, организуют регулярные тренировки и учения сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. В частности, в 2024 году создали два новых пожарно-спасательных отряда. Они обеспечивают безопасность более 115 тыс. горожан.
В целом с 2011 года для Московского гарнизона построили и отремонтировали более 50 пожарных депо. Так, до 2012 года на территории, присоединенной к Москве, работало семь пожарных депо со штатной численностью 234 человека. За последние годы в рамках программы «Безопасный город» построили 16 пожарных депо. Общая штатная численность пожарно-спасательных подразделений увеличилась более чем до 1,4 тыс. человек. Таким образом, в ТиНАО работает 23 пожарных депо — почти в 3,5 раза больше, чем в 2012 году.
Также с 2011 года для московских спасателей закупили более 700 единиц новейшей техники и больше 150 тыс. единиц вооружения и оборудования.
Помимо этого, с 2023 года город заключает соглашения по авиамониторингу природных пожаров на территории Московского региона и соседних субъектов воздушными судами ООО «Авиакомпания “Волга-Днепр”. Так, в период с 30 апреля по 30 сентября 2024 года выполнили 1 тыс. 121 авиационное патрулирование, обнаружили 834 очага возгорания.