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Новым замглавы Минюста Татарстана назначен Максим Боровков

Новым заместителем министра юстиции Татарстана назначен Максим Боровков. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: ИА Татар-информ

Таким образом, теперь у министра юстиции Татарстана будет четыре заместителя вместо прежних трех. Новый заместитель главы ведомства будет курировать вопросы взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в сфере несостоятельности (банкротства), администрирование доходов от административных штрафов, а также обеспечение работы Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отметили в Минюсте РТ.

Помимо Максима Боровкова, у министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина есть первый заместитель — Илья Гомзик — и два других заместителя — Мухаррям Ибятов и Марат Низамиев.