Новым замглавы Минюста Татарстана назначен Максим Боровков

Таким образом, теперь у министра юстиции Татарстана будет четыре заместителя вместо прежних трех. Новый заместитель главы ведомства будет курировать вопросы взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в сфере несостоятельности (банкротства), администрирование доходов от административных штрафов, а также обеспечение работы Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отметили в Минюсте РТ.