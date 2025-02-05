Новым замглавы Минюста Татарстана назначен Максим Боровков

Таким образом, теперь у министра юстиции Татарстана будет четыре заместителя вместо прежних трех. Новый заместитель главы ведомства будет курировать вопросы взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в сфере несостоятельности (банкротства), администрирование доходов от административных штрафов, а также обеспечение работы Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отметили в Минюсте РТ.
Помимо Максима Боровкова, у министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина есть первый заместитель — Илья Гомзик — и два других заместителя — Мухаррям Ибятов и Марат Низамиев.