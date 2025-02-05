Ильсур Метшин: «Отдельная страница — народный ОПК. Ваша команда производит то, что сберегает жизни бойцов»

Разрабатывать беспилотник «Братишка» инженеры компании «Аркодим» начали весной 2023 года по собственной инициативе. Как рассказал Ильсуру Метшину гендиректор предприятия Артем Барахтин, сподвигли рассказы знакомых бойцов с СВО о том, что из-за обилия вражеских БПЛА вывезти раннего с поля боя крайне сложно. Эвакуационная группа сама может попасть под обстрел. Нужен был способ, как спасти раненого, не подвергая опасности других бойцов. В результате инженеры предприятия разработали многоцелевую беспилотную гусеничную платформу, ее высота не более 30 см и длина чуть более метра. На предприятии решили дать беспилотнику название «Братишка».
В ноябре прошлого года гусеничную платформу «Братишка» представляли на выставке достижений «народного ОПК» первого гуманитарного форума «Казань за СВОих», который состоялся по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. Тогда градоначальник впервые увидел разработку и пообещал заехать на производство для более детального знакомства.
Дальность действия системы управления — до 1−2 км, с ретранслятором более 10 км. Пилотируется аппарат при помощи пульта дистанционного управления и очков дополненной реальности. В снаряженном состоянии вес беспилотника составляет 200 кг, передвигается он со скоростью до 15 километров в час. Может поднять груз массой до 150 кг, а запас хода хватает на 8−12 часов.
«С первых дней специальной военной операции поднялась настоящая волна тех, кто помогает фронту. Кто-то собирает медикаменты, продукты, кто-то шьет спецодежду, изготавливает окопные свечи. Но отдельная страница — народный ОПК. Ваша команда производит то, что нужно фронту, то, что сберегает жизни наших бойцов. Это дорогого стоит», — отметил Ильсур Метшин.
Мэр пообщался с одним из участников команды разработки — юным казанцем Вячеславом. Он — учащийся одной из городских школ, на предприятии работает его отец. Вместе они занимаются программным и инженерным обеспечением дрона. Вячеслав объяснил алгоритм работы беспилотика и предложил мэру попробовать себя в роли оператора дрона.
Сегодня предприятие изготовило несколько опытных образцов, которые прошли проверку на различных полигонах, в том числе в зоне боевых действий. После испытаний инженеры вносили корректировку, что позволяло усовершенствовать аппарат. В результате «Братишку» можно использовать не только для эвакуации раненых из зоны боевых действий, но и для доставки боекомплектов, продуктов между опорными пунктами.
На беспилотник можно смонтировать различное навесное оборудование. В зависимости от модификации устройства умножаются варианты применения дрона. На данный момент инженеры разработали для платформы шесть модулей: турель с дистанционным управлением под ПКМ, внешняя камера кругового обзора, навесной фаркоп и автоприцел, а также системы установки мин, метания дымовых гранат и разминирования.
Ильсуру Метшину также показали беспилотник «Младший», который разработан для разведывательной функции. Сейчас команда работает над проектированием более крупного гусеничного беспилотника «Старший».
После доработок наземный беспилотник «Братишка» получил положительные отзывы из различных боевых частей, которые просят прислать им этот беспилотник. Однако разработку, опытные образцы, испытания компания ведет за свой счет и начать выпуск дрона за свой счет не может. Для начала производства необходим оплаченный заказ, чтобы можно было направить средства на закупку материалов и различных элементов.
«Поможем вашему предприятию и привлечем неравнодушных предпринимателей, меценатов к приобретению партии дронов», — пообещал градоначальник.
На встрече мэра сопровождали руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев, глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков и другие.
Напомним, в январе в Казани был создан Координационный совет по оказанию помощи бойцам СВО. Участники обсудили первоочередные задачи, в том числе создание реестра добросовестных производителей, координацию в вопросах использования транспорта и помещений для изготовления изделий на нужды СВО и другие вопросы. Следующее заседание в расширенном составе участники запланировали провести в феврале.
Басира Агазаде.