Ильсур Метшин: «Отдельная страница — народный ОПК. Ваша команда производит то, что сберегает жизни бойцов»

Разрабатывать беспилотник «Братишка» инженеры компании «Аркодим» начали весной 2023 года по собственной инициативе. Как рассказал Ильсуру Метшину гендиректор предприятия Артем Барахтин, сподвигли рассказы знакомых бойцов с СВО о том, что из-за обилия вражеских БПЛА вывезти раннего с поля боя крайне сложно. Эвакуационная группа сама может попасть под обстрел. Нужен был способ, как спасти раненого, не подвергая опасности других бойцов. В результате инженеры предприятия разработали многоцелевую беспилотную гусеничную платформу, ее высота не более 30 см и длина чуть более метра. На предприятии решили дать беспилотнику название «Братишка».