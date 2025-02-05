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Акиматы наделят новыми полномочиями в Казахстане

На заседании мажилиса глава МЧС представил законопроект с изменениями в сфере гражданской защиты, в рамках которых министерство и акиматы наделят новыми полномочиями, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Чингис Аринов сообщил, что для обеспечения безопасности населения, находящегося в сейсмической зоне, будут внедрены новые системные подходы.

«В частности, наделяются компетенцией министерство и местные исполнительные органы по проведению оценки сейсмической опасности, предусматриваются мероприятия по защите населения от землетрясений и ликвидации их последствий. Также министерство наделяется функцией по согласованию градостроительных проектов, в части обеспечения сейсмической, селевой и лавинной безопасности», — сообщил на заседании глава МЧС Чингис Аринов.

Он добавил, что контрольными функциями по ЧС в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов наделяется Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.