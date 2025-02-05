Акиматы наделят новыми полномочиями в Казахстане

«В частности, наделяются компетенцией министерство и местные исполнительные органы по проведению оценки сейсмической опасности, предусматриваются мероприятия по защите населения от землетрясений и ликвидации их последствий. Также министерство наделяется функцией по согласованию градостроительных проектов, в части обеспечения сейсмической, селевой и лавинной безопасности», — сообщил на заседании глава МЧС Чингис Аринов.