Новые меры безопасности введут в Казахстане

Одно из ключевых изменений — усиление контроля за объектами с массовым пребыванием людей и высотными зданиями. Теперь перед вводом в эксплуатацию они должны получить заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности. Кроме того, вводится обязательное страхование таких зданий на случай пожара, что позволит компенсировать ущерб пострадавшим.