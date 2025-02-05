В Кишиневе открыли посольство Израиля и подчеркнули важность борьбы с антисемитизмом

Ранее глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович неоднократно обращал внимание на участившиеся в Молдове случаи осквернения памятников советским воинам-освободителям, нанесения на мемориальные таблички фашистской свастики, другие аналогичные случаи. При этом, отметил Петрович, власти не спешат ни выявлять авторов этих вандальных акций, ни привлекать виновных к ответственности. Кроме того, в стране один за другим открываются мемориалы так называемым «героям» Второй мировой войны, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Правящий в стране режим продвигает в обществе ксенофобию и русофобию, проводит откровенную героизацию нацизма, а также не скрывает желания переписать историю и отменить подвиг героев Великой Отечественной войны, отмечал гражданский активист.