В Кишиневе открыли посольство Израиля и подчеркнули важность борьбы с антисемитизмом

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Посольство Израиля официально открылось в Кишиневе, церемония прошла во вторник в рамках визита в Молдову главы МИД Израиля Гидеона Саара.
«Это исторический момент, знаменующий собой веху в отношениях между нашими странами. Молдова является дружественной к Израилю страной. Наша политика будет заключаться в укреплении отношений с нашими союзниками. Сегодня мы обновляем наши отношения и делаем это с большой радостью», — заявил Саар.
Было отмечено, что еврейская община в Молдове насчитывает около 20 тысяч человек.
В ходе визита в Кишинев Гидеон Саар встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Стороны подчеркнули твердую приверженность укреплению и расширению двустороннего дипломатического, экономического и культурного сотрудничества.
«Майя Санду подчеркнула важность укрепления исторической памяти и борьбы с антисемитизмом в целях предотвращения повторения трагических событий прошлого», — сообщает пресс-служба.
Гидеон Саар выразил признательность Майе Санду за ее противостояние антисемитизму и пригласил ее посетить Израиль, пишет пресс-служба МИД страны.
В конце января нынешнего года в Молдове разразился скандал вокруг нового учебника «Истории румын», этот предмет является обязательным в молдавской школьной программе. В школы с русским языком обучения поступили учебники, оправдывающие преступления нацизма и румыно-немецкую фашистскую оккупацию Молдавии в годы Великой Отечественной войны. Общественников в республике это возмутило. А глава Минобразования Дан Перчун назвал их заявления дезинформацией и сказал, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур.
На проблему обратили внимание в российском диппредставительстве в Кишиневе. Там заявили, что главы учебника, посвященные румынской оккупации в 1941—1944 годах Бессарабии, Северной Буковины и Приднестровья, почти полностью состоят из хвалебных реляций про «достижения» румынской администрации, якобы радевшей о социально-экономическом развитии этих регионов. «Авторы не могут не упомянуть проводившийся на этих территориях Холокост, но избегают называть прямых организаторов и исполнителей массовых убийств. Фактически они обеляют румынского диктатора Антонеску», — заявили в посольстве РФ.
Последовала также реакция и российского МИД, который прямо заявил, что авторы новых учебников по истории в Молдове кощунственно пытаются обелить преступления одного из самых главных союзников Гитлера Иона Антонеску. Было также отмечено, что власти Молдовы действуют в интересах «своих есовских и англосаксонских покровителей», что проявляется и в отказе голосовать за инициированную Россией резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.
Ранее глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович неоднократно обращал внимание на участившиеся в Молдове случаи осквернения памятников советским воинам-освободителям, нанесения на мемориальные таблички фашистской свастики, другие аналогичные случаи. При этом, отметил Петрович, власти не спешат ни выявлять авторов этих вандальных акций, ни привлекать виновных к ответственности. Кроме того, в стране один за другим открываются мемориалы так называемым «героям» Второй мировой войны, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Правящий в стране режим продвигает в обществе ксенофобию и русофобию, проводит откровенную героизацию нацизма, а также не скрывает желания переписать историю и отменить подвиг героев Великой Отечественной войны, отмечал гражданский активист.
Дипломатические отношения между Молдовой и Израилем были установлены в 1992 году. Два года спустя в Тель-Авиве было открыто молдавское посольство. Много лет Израиль в Молдове представлял посол без постоянного проживания в республике. В декабре минувшего года Гидеон Саар принял решение об открытии полноценного израильского посольства в Кишиневе.