Politico: в ЕС «сыты по горло» попытками фон дер Ляйен руководить внешней политикой

По их информации, фон дер Ляйен не консультировалась с властями стран сообщества, когда принимала решение объявить о заключении соглашения о партнерстве с Иорданией и выделении Амману финансовой поддержки в €3 млрд. «Мы были поставлены перед свершившимся фактом, хотя это мы будем финансировать [соглашение]. Это не первый раз, когда фон дер Ляйен проворачивает такой трюк, потому что хочет наладить отношения с мировыми лидерами. Страны-члены сыты этим по горло», — заявил собеседник газеты.