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Стояногло обвинил USAID в создании параллельного государства в Молдавии

Стояногло: активисты USAID создали параллельное государство в Молдавии.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 5 фев — РИА Новости. Неправительственные организации, финансируемые USAID и другими подобными структурами, сумели внедрить своих активистом во все государственные органы Молдавии, создав параллельное государство, считает бывший генпрокурор Александр Стояногло.

Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона.

«Щедро финансируемые USAID и аналогичными структурами, так называемые независимые НПО за последние годы превратились в предбанник власти, где активистов переквалифицировали в судей, прокуроров, пропагандистов и исполнителей чужой повестки. Что же произошло на самом деле? Маскированный перенос власти. Параллельное государство было официально утверждено. Они переписали правила», — написал Стояногло в своем государство", — написал Стояногло в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за последние годы под предлогом «реформ сеть высокооплачиваемых “экспертов” была внедрена из НПО прямо в ключевые государственные структуры»: Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Высший совет прокуроров, Конституционный суд, Служба информации и безопасности, Национальный антикоррупционный центр, министерства.

Стояногло полагает, что теперь нужно изучить по каким критериям были выбраны эти эксперты и чью повестку они выполняли. Он считает, что для этого Молдавия должна восстановить юридический и политический суверенитет.