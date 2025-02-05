Стояногло обвинил USAID в создании параллельного государства в Молдавии

«Щедро финансируемые USAID и аналогичными структурами, так называемые независимые НПО за последние годы превратились в предбанник власти, где активистов переквалифицировали в судей, прокуроров, пропагандистов и исполнителей чужой повестки. Что же произошло на самом деле? Маскированный перенос власти. Параллельное государство было официально утверждено. Они переписали правила», — написал Стояногло в своем государство", — написал Стояногло в своем Telegram-канале.