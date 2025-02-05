Премьер Грузии отправился в Казахстан

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Казахстан с двухдневным официальным визитом.
В Астане его примут Токаев и премьер Бектенов. В состав грузинской делегации входят министры экономики, образования, сельского хозяйства, спорта и иностранных дел. Также прилетит глава правительственной администрации.
Пройдут встречи как в узком, так и в расширенном формате.
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.