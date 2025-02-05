Ветеранам вручили медали в честь 80-й годовщины Победы

Театральная студия учебного заведения выступила перед гостями. Дятлова и Оргеева поздравили ветеранов с Днём Победы и пожелали им здоровья и мирного неба. Указ президента России предусматривает награждение всех участников и ветеранов войны юбилейными медалями в год 80-летия Победы.