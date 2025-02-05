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Ветеранам вручили медали в честь 80-й годовщины Победы

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова и депутат Госдумы Марина Оргеева вручили юбилейные медали 23 ветеранам Великой Отечественной войны: мероприятие проходило в актовом зале 49-го лицея с участием ветеранов, их родственников и школьников.

Источник: KaliningradToday

Театральная студия учебного заведения выступила перед гостями. Дятлова и Оргеева поздравили ветеранов с Днём Победы и пожелали им здоровья и мирного неба. Указ президента России предусматривает награждение всех участников и ветеранов войны юбилейными медалями в год 80-летия Победы.