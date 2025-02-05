Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с советником президента РФ Антоном Кобяковым

«Реализация программы социально-экономического развития Самарской области является важной составляющей государственной политики, направленной на укрепление позиций России. Одним из ключевых приоритетов этой политики является создание достойных условий для жизни граждан, раскрытие внутреннего потенциала российских регионов, а также привлечение стратегических партнеров в ключевые отрасли экономики и промышленности на всех уровнях — федеральном и региональном. В связи с этим продвижение возможностей Самарской области как центра передовых идей и инновационных технологий, а также презентация инвестиционных возможностей региона на полях деловых российских и международных событий, станут одним из важнейших элементов сотрудничества с Фондом “Росконгресс” в рамках принятых сегодня договоренностей», — подчеркнул губернатор.