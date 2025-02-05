Токаев дал поручения главе МВД

«Ержан Саденов рассказал о результатах работы по розыску преступников. В 2024 году полицией задержано 1949 разыскиваемых лиц. Он ознакомил с ходом исполнения поручений президента по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, а также профилактике правонарушений. За участие в ОПГ к уголовной ответственности привлекается 264 человека. За 12 месяцев выявлено порядка 7500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, не допущено в оборот почти 22 тонны наркотиков, ликвидировано 64 нарколаборатории», — сказано в сообщении.