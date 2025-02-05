Токаев дал поручения главе МВД

По данным Акорды, Ержан Саденов проинформировал о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа «Закон и порядок». Он доложил, что в результате принятых комплексных мер в прошлом году количество преступлений в стране сократилось на более чем 12,7 тыс.
По его словам, в последние годы наблюдается значительное снижение уровня криминальных проявлений, включая такие особо опасные преступления, как убийства, разбои, грабежи и кражи. Кроме того, благодаря внедрению современных методов расследования улучшена раскрываемость по всем категориям уголовных правонарушений.
«Ержан Саденов рассказал о результатах работы по розыску преступников. В 2024 году полицией задержано 1949 разыскиваемых лиц. Он ознакомил с ходом исполнения поручений президента по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, а также профилактике правонарушений. За участие в ОПГ к уголовной ответственности привлекается 264 человека. За 12 месяцев выявлено порядка 7500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, не допущено в оборот почти 22 тонны наркотиков, ликвидировано 64 нарколаборатории», — сказано в сообщении.
Он доложил, что в стране аблокировано 65 млн звонков интернет-мошенников, выявлено 48 устройств SIM-box для подмены номеров. Пресечен вывод из страны мошенниками более 2 млрд тенге. Также Саденов проинформировал о мерах по защите прав несовершеннолетних, усилению миграционного контроля, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы.
«Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране», — отметили в Акорде.