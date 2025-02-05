Трамп назвал Украину хорошим местом для недвижимости

В свою очередь сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ заявляла, что для обеспечения устойчивого мира на Украине нужно признание сторонами исторических реалий, связанных с территориями, которые на самом деле Киеву не принадлежали.