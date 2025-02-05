Трамп назвал Украину хорошим местом для недвижимости

«Этой осенью (2024 года. — прим. ред.) он также сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина была бы хорошим местом для развития недвижимости, особенно упомянув город Одессу», — говорится в сообщении издания.
Как отмечает WSJ, Трамп часто говорит о внешней политике «в терминах недвижимости».
До этого сообщалось, что Трамп летом прошлого года заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что сектор Газа является «первоклассной недвижимостью».
В свою очередь сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ заявляла, что для обеспечения устойчивого мира на Украине нужно признание сторонами исторических реалий, связанных с территориями, которые на самом деле Киеву не принадлежали.