Вячеслав Федорищев о развитии области: «Правительство РФ нас поддерживает»

«В целом получил от руководителя достаточно серьезное количество поручений, которые мы с вами сейчас будем по разным направлениям обсуждать. Много задач по развитию Самарской области были Президентом отмечены как первоочередные. Конечно, и с точки зрения развития города Тольятти, который был основным местом посещения, и с точки зрения Самары, и в целом региона. Работы очень много, поддержка у нас с вами есть», — подчеркнул Вячеслав Федорищев. При этом он отметил: поскольку управленческая команда пока начинающая, то эта поддержка пока «некоторым авансом».