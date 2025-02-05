Андрей Шимкив проконтролировал строительство газопровода в Новосибирской области

Это, как подчеркнули в пресс-службе регионального парламента, один из важнейших и капиталоемких наказов избирателей депутатам.
— Для Сузунского района это будет огромным шагом вперед в экономике, развитии предприятий, строительстве жилья. Газовое отопление более экологично, удобно, поэтому мы долго добивались выполнения этого наказа, теперь в постоянном режиме смотрим, как идет строительство, — сказал Андрей Шимкив.
Спикер считает газификацию одним из главных своих наказов как депутату от избирательного округа № 13.
Вместе с депутатом Заксобрания Александром Тепляковым и главой Сузунского района Вячеславом Горшковым Андрей Шимкив побывал на участке, где активно ведется работа: трубы уже протянули мимо Шурыгино, часть работ идет непосредственно на территории Сузунского района. В конце февраля планируется в границах сузунского бора начать расчистку полосы отвода будущего газопровода от лесных насаждений.
Вячеслав Горшков сообщил, что проект строительства газовых сетей в рабочем поселке Сузун полностью готов, прошел необходимые экспертизы. Сейчас идет этап выбора подрядчика, который приступит к строительству газопровода.
Объем строительно-монтажных работ впечатляет, отметили участники выездного совещания. Капитальные вложения «Газпрома» в газификацию населенных пунктов Черепановского и Сузунского районов составляют около 5 млрд рублей.
Депутаты Законодательного собрания продолжают вести мониторинг выполнения наказа жителей.