Андрей Шимкив проконтролировал строительство газопровода в Новосибирской области

— Для Сузунского района это будет огромным шагом вперед в экономике, развитии предприятий, строительстве жилья. Газовое отопление более экологично, удобно, поэтому мы долго добивались выполнения этого наказа, теперь в постоянном режиме смотрим, как идет строительство, — сказал Андрей Шимкив.