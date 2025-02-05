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Андрей Шимкив проконтролировал строительство газопровода в Новосибирской области

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив провел выездное совещание на месте строительства межпоселкового газопровода «Черепаново-Сузун» в Черепановском и Сузунском районах.

Источник: Российская газета

Это, как подчеркнули в пресс-службе регионального парламента, один из важнейших и капиталоемких наказов избирателей депутатам.

— Для Сузунского района это будет огромным шагом вперед в экономике, развитии предприятий, строительстве жилья. Газовое отопление более экологично, удобно, поэтому мы долго добивались выполнения этого наказа, теперь в постоянном режиме смотрим, как идет строительство, — сказал Андрей Шимкив.

Спикер считает газификацию одним из главных своих наказов как депутату от избирательного округа № 13.

Вместе с депутатом Заксобрания Александром Тепляковым и главой Сузунского района Вячеславом Горшковым Андрей Шимкив побывал на участке, где активно ведется работа: трубы уже протянули мимо Шурыгино, часть работ идет непосредственно на территории Сузунского района. В конце февраля планируется в границах сузунского бора начать расчистку полосы отвода будущего газопровода от лесных насаждений.

Вячеслав Горшков сообщил, что проект строительства газовых сетей в рабочем поселке Сузун полностью готов, прошел необходимые экспертизы. Сейчас идет этап выбора подрядчика, который приступит к строительству газопровода.

Объем строительно-монтажных работ впечатляет, отметили участники выездного совещания. Капитальные вложения «Газпрома» в газификацию населенных пунктов Черепановского и Сузунского районов составляют около 5 млрд рублей.

Депутаты Законодательного собрания продолжают вести мониторинг выполнения наказа жителей.